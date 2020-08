Corriere di Verona: "Hellas nodo prestiti: linea calda con l'Inter"

"Hellas nodo prestiti: linea calda con l'Inter", si legge in taglio alto sul Corriere di Verona.C’è un altro Hellas da "sfoltire", fatto di giocatori vincenti. Quelli che, in prestito, hanno disputato una brillante stagione in B, dopo essere stati girati, l’estate scorsa o in inverno, ad altri club. Poi le novità in entrata. Il dialogo è aperto con l’Inter: si punta al prolungamento degli accordi per Eddie Salcedo e Federico Dimarco. Il dialogo è aperto con l’Inter: si punta al prolungamento degli accordi per Eddie Salcedo (in foto) e Federico Dimarco. La linea da Verona a Milano, sponda Inter, è molto bollente.