© foto di Giulio Falciai

"Hellas più solido con Stepinski". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Verona. L’ultimo pezzo l’Hellas l’ha aggiunto poco prima che scoccasse il gong del mercato. L’arrivo di Mariusz Stepinski (5.5 milioni di euro da versare in più soluzioni al Chievo, contratto fino al 2024 per la punta polacca) ha chiuso la vicenda dell’attacco, rebus che ha fatto da sfondo alle trattative portate avanti dal Verona per l’intera estate.