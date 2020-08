Corriere di Verona: "Hellas, primi test e poi il ritiro in Val Gardena"

"Hellas, primi test e poi il ritiro in Val Gardena". Così in taglio alto il Corriere di Verona, che fa il punto sul programma dei prossimi giorni dei gialloblù: prima i test e i tamponi previsti dal protocollo, poi la partenza per Santa Cristina, prevista per sabato. Intanto si stringe sulla punta: Vlahovic si può fare, sotto la lente c'è anche Bonaventura.