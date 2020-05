Corriere di Verona: "Hellas, primo allenamento e no alle gare alle 16:30"

"Hellas, primo allenamento e no alle gare alle 16:30". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in riferimento all'Hellas: "Primo allenamento di gruppo. L’Hellas attende le date ufficiali, critiche alle partite estive di pomeriggio. Fa effetto rivedere – sia pure con gli occhi della mente, e non dal vivo: l’accesso allo Sporting Center Paradiso di Peschiera del Garda è soggetto a rigorosissime restrizioni, a norma di legge – le immagini dei giocatori del Verona muoversi sul campo, andare al tiro, contrastare, recuperare e toccare palla, cercare meccanismi di gioco che sono stati messi in archivio dai lunghi mesi di lockdown".