Corriere di Verona: "Hellas pronto ma al primo contagio sarà quarantena"

"Hellas pronto ma al primo contagio sarà quarantena" scrive il Corriere di Verona in prima pagina. Non c’è chiarezza per la serie A: rimpallo tra Figc

e governo, pesano le misure a carico dei medici in caso di positività. Intanto l'Hellas Verona si prepara: Parc Hotel sigillato in attesa degli atleti. Due campi a disposizione, quattro spogliatoi, 46 stanze d’albero fruibili, al centro sportivo di Peschiera del Garda e al Parc Hotel contiguo.