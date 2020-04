Corriere di Verona: "Hellas pronto: per la ripresa ok a Peschiera"

vedi letture

"Hellas pronto: per la ripresa ok a Peschiera" scrive il Corriere di Verona nella sua sezione sportiva a pagina 12, quest'oggi. Lo Sporting Center 'Paradiso', per allenarsi, il Parc Hotel dove svolgere il ritiro, sempre a Peschiera: in casa Hellas è tutto pronto, in attesa che il mondo del calcio trovi l'intesa con il Governo per ripartire.