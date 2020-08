Corriere di Verona: "Hellas, puzzle da comporre: tra i pali blindato Silvestri"

All'interno dell'edizione odierna, il Corriere di Verona fa il punto sul mercato in casa scaligera: "Hellas, puzzle da comporre: tra i pali blindato Silvestri", titola il quotidiano. Il numero uno degli scaligeri firma un biennale, mentre per la difesa piace Cetin della Roma. Prosegue il dialogo con l'Inter per Marash Kumbulla. Juric sta lavorando in sintonia con il d.s. D'Amico per mettere insieme le tessere del nuovo mosaico gialloblù.