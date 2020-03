Corriere di Verona: "Hellas, quarantena verso la fine"

"Hellas, quarantena verso la fine. Manca il via libera agli allenamenti". Così il Corriere di Verona, nella pagina sportiva presente nell'edizione odierna del quotidiano, analizza la situazione in casa gialloblù. E prosegue: "Tra quattro giorni il gruppo uscirà dall’isolamento domiciliare, il solo Zaccagni positivo al virus. Sedute di squadra non ancora previste, resta la data del 3 maggio per la ripresa".