Corriere di Verona: "Hellas, quei motivi per cercare l’Europa"

"Hellas, quei motivi per cercare l’Europa". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Verona in riferimento ai gialloblu: "Il sogno di una notte d’inizio estate si chiama Europa League. Dopo la vittoria con il Parma, il Verona ha superato la fatidica quota 40, quella che certifica il raggiungimento della salvezza, la permanenza in serie A anche per la prossima stagione. Un risultato eccezionale. Ma l’Hellas di Ivan Juric non è fatto per rallentare o gestire. D’ora in poi, chissà cosa potrà accadere. Forse riconquistare una qualificazione europea che manca da 33 anni. Le ragioni per crederci non mancano".