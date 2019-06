Corriere di Verona: "Hellas-Rrahmani, la firma"

© foto di ManWil

La prima pagina del Corriere di Verona, quest'oggi, nel taglio alto ospita il primo acquisto del club scaligero appena tornato in Serie A: "Hellas-Rrahmani, la firma: 'Grande passo per la mia carriera'". Nella pagina sportiva si legge: "E' il primo acquisto del mercato gialloblù: firmato il contratto fino al 2023. Juric punta su di lui per blindare la difesa a 3".