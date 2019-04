© foto di Simone Lorini

Sfida ad altissima quota in Serie B stasera: l'Hellas Verona di Fabio Grosso ospiterà il Brescia capolista per provare ad avvicinare le due posizioni che permettono la promozione diretta in Serie A. Il Corriere di Verona oggi in edicola evidenzia la necessità di arrivare ai tre punti per accorciare il divario in classifica.