L'Hellas Verona ha conquistato 4 punti nelle prime 2 giornate, pareggiando in casa con il Bologna e battendo poi il Lecce al Via del Mare. Il Corriere di Verona in edicola oggi analizza la qualità della rosa di mister Juric. "Hellas, in attacco il conto non torna. Tocca a Stepinski il salto di qualità" titola il quotidiano nella sezione sportiva. L'esplosione dell'attaccante polacco acquistato l'ultimo giorno di mercato dal Chievo può garantire i gol che mancano per raggiungere la salvezza.