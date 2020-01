Corriere di Verona: "Hellas, subito due sfide verità"

© foto di Mattia Verdorale

"Hellas, subito due sfide verità. Con Spal e Genoa punti d’oro". Titola così a pagina 11 il Corriere di Verona sull'Hellas e sui suoi due prossimi appuntamenti in campionato: "Il 2020 gialloblù inizia con gli scontri diretti decisivi per la corsa salvezza. Due scontri diretti per chiudere il girone d’andata. Due partite che, se l’Hellas saprà trarne punti pesanti, potrebbero dare ai gialloblù una spinta fondamentale nella corsa alla salvezza. Si comincia domenica, con la trasferta di Ferrara con la Spal. Poi, una settimana dopo, il 12 gennaio, al Bentegodi arriverà il Genoa".