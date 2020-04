Corriere di Verona: "Hellas, tapis roulant e bici sui rulli in attesa del via libera"

"Tapis roulant e bici sui rulli in attesa del via libera". Così titola il Corriere di Verona, all'interno della pagina sportiva in questa edizione pasquale, sull'Hellas. Gli scaligeri, che aspettano come tutto il resto della Serie A di sapere se e quando potranno ricominciare l'attuale stagione, continuano a prepararsi in maniera individuale tra le mura domestiche.