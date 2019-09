"Hellas, test Cagliari. Il segreto sta nella difesa": questo il titolo del Corriere di Verona dedicato alla formazione di Ivan Juric. Il reparto arretrato gialloblù ha subito in questo scorcio di campionato solo 4 gol. Cinque i punti conquistati nelle prime 5 giornate, con qualche rimpianto per la formazione scaligera. Nel weekend altra sfida verità contro il Cagliari, in Sardegna.