Corriere di Verona: "Hellas, tutti presenti in attesa del via libera"

"Hellas, tutti presenti in attesa del via libera". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Verona dedica all'Hellas: "Nessun calciatore fuori Verona: ai dipendenti pagati in anticipo gli stipendi di aprile. Nessun giocatore dell’Hellas ha lasciato l’Italia. Sono tutti rimasti a Verona, nel capoluogo o nei comuni limitrofi, fin dal giorno in cui è stato decretato il lockdown. Per questo, quando riprenderanno gli allenamenti, non dovranno sottoporsi al periodo di quarantena necessario per chi sia andato via dal Paese e vi sia rientrato".