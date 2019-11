"I sogni dell’Hellas operaio". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. «Consapevolezza: la parola giusta è questa». A Ivan Juric brillano gli occhi quando parla del Verona. Con la Fiorentina, l’Hellas ha disputato la partita più completa della stagione. Invalicabile in difesa, incalzante nei ribaltamenti di fronte, con gli inneschi in fascia di Davide Faraoni e Darko Lazovic, poderoso a centrocampo, grazie a Matteo Pessina e Sofyan Amrabat. In attacco, a furia di dai, è arrivato il gol che ha risolto la gara, con il diagonale di Samuel Di Carmine a chiudere un’azione travolgente, sei passaggi uno in fila all’altro, tutto in verticale, i giocatori della Fiorentina saltati come birilli, il velo di Valerio Verre a rendere ancora più esaltante la manovra che ha condotto alla rete dell’1-0.