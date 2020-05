Corriere di Verona: "Il calcio riparte: Hellas, screening per tutti i calciatori"

"Il calcio riparte: Hellas, screening per tutti i calciatori". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in riferimento all'Hellas: "All’Hellas si lavora per essere preparati alla ripresa. La squadra di Ivan Juric ha di fronte a sé tredici partite da disputare, con il recupero di quella rinviata con il Cagliari il 23 febbraio, quando il Covid 19 si è affacciato con la prima ondata sul Paese. Dopo, dodici gare. Soltanto dal 28 si avranno elementi di giudizio suppletivi in merito".