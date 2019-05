Corriere di Verona: "Il Chievo saluta la Serie A tra i dubbi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultimo capitolo di Serie A per il ChievoVerona, aritmeticamente retrocesso da tempo e impegnato in questa trentottesima giornata sul campo del Frosinone. All'interno delle pagine sportive del Corriere di Verona si parla anche dei clivensi: "Il Chievo saluta la Serie A tra i dubbi". Il riferimento è al futuro di Mimmo Di Carlo, che in conferenza stampa ha dichiarato di non saper ancora se resterà o meno l'allenatore gialloblù.