© foto di stefano tedeschi

Il diesse Tony D'Amico è al lavoro per completare la rosa per la prossima Serie A. Con la difesa sistemata, ora tocca al centrocampo, ed il Corriere di Verona titola: "Il sogno per la mediana è Verre". Il centrocampista della Sampdoria Valerio Verre piace eccome alla dirigenza dell'Hellas Verona, soprattutto dopo la stagione da 12 reti conclusa con il Perugia in Serie B. Serve pazienza, così come ne servirà per il reparto avanzato dove serviranno ritocchi importanti, vista la presenza dei soli Pazzini e Di Carmine.