Corriere di Verona: "Il Verona pronto sui blocchi"

"Il Verona pronto sui blocchi" è il titolo del Corriere di Verona oggi in edicola. Tra le società che non hanno mai avuto tentennamenti sulla richiesta-esigenza di riprendere il campionato, il Verona ha tenuto, fin dall’inizio della crisi causata dal coronavirus, una posizione netta. Ossia: la serie A deve tornare, la stagione va finita. "Se vogliamo il bene del calcio non lo possiamo fermare", le parole di Maurizio Setti, intervenuto in una diretta social durante le celebrazioni per i 35 anni dello scudetto dell’Hellas.