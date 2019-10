Corriere di Verona: "Impresa a Parma"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Verona oggi in edicola titola: "Impresa a Parma, il Verona gode con Lazovic". Nella terra nobile in cui era duchessa Maria Luigia, moglie di Napoleone Bonaparte, il conquistatore lo fa il Verona. Vince con un golazo di Darko Lazovic in apertura di partita, l’Hellas, e poi fa valere i fatti, quelli che dicono che la squadra di Ivan Juric ha la miglior difesa della Serie A. Il Parma può avere dei rammarichi per le tante assenze, per la rosa accorciata da infortuni e squalifiche, e arrabbiarsi per la pressione cospicua esercitata sul Verona.