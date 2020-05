Corriere di Verona in taglio alto: "Allenamenti, l'Hellas aspetta"

vedi letture

Nella giornata di ieri da parte di quattro Regioni d'Italia è arrivato il via libera agli allenamenti all'interno dei centri tecnici, anche se in maniera individuale. Il Veneto è in attesa e, quindi, lo è l'Hellas Verona, come scrive il Corriere di Verona in prima pagina: "Allenamenti, l'Hellas aspetta, avversarie pronte a ripartire", il titolo che si legge in taglio alto.