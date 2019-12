© foto di Pierpaolo Matrone

Seconda sconfitta consecutiva per l'Hellas Verona, che sfiora l'impresa di battere (o pareggiare) in trasferta contro l'Atalanta. Invece viene battuta nel finale da una zampata di Djimsiti, in pieno recupero. E il Corriere di Verona ne scrive in taglio alto con un breve commento: "L'Atalanta beffa l'Hellas nel finale".