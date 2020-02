© foto di Pierpaolo Matrone

L'Hellas Verona in questo ventiduesimo turno di Serie A dovrà vedersela con il Milan, una sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo, in cui "Bisogna dare tutto", come ha dichiarato Ivan Juric. Il Corriere di Verona in prima pagina dedica un piccolo spazio anche al calci e a questa partita: "L'Hellas sfida il Milan. Juric: 'Dobbiamo dare tutto'".