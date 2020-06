Corriere di Verona intervista De Agostini: "Sarà estate calda come per Italia '90"

"Sarà un'estate calda come per Italia '90". Titola così in prima pagina il Corriere di Verona, che propone un'intervista a Gigi De Agostini, ex gialloblù che nel 1987 raggiunse il quarto posto e il piazzamento in Coppa UEFA con la maglia scaligera.