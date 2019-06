Corriere di Verona: "Juric a un passo dalla panchina dell'Hellas"

© foto di WilMan

"Juric è a un passo dalla panchina dell'Hellas". Lo afferma il Corriere di Verona nella prima pagina dell'edizione di oggi in edicola. Nel taglio alto, quindi, il quotidiano dà spazio alle ultime vicende in casa scaligera, andando poi ad analizzarle all'interno: "Panchina a Juric, ora ci siamo. Il croato a un passo dall'Hellas. Tra oggi e domani la decisione di Setti. L'ex tecnico del Genoa in vantaggio su Aglietti", la titolazione della pagina sportiva.