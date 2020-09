Corriere di Verona: "Juric: 'Contro l'Udinese tattica, idee e cuore'"

vedi letture

Domani torna in campo l'Hellas Verona, nuovamente al Bentegodi: "Juric: 'Contro l'Udinese tattica, idee e cuore'", titola a riguardo il Corriere di Verona. Il tecnico gialloblù ha presentato in conferenza la sfida che attende i suoi contro i friulani: "La squadra mi è piaciuta ma siamo ancora al grezzo. In attacco? C'è bisogno di amore, ci serve qualcosa in più".