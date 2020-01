Sul Corriere di Verona si parla di Hellas Verona-Genoa, una gara non come le altre per tanti veronesi. "Juric e non solo: Hellas-Genoa partita speciale" scrive il quotidiano. Dal Genoa, Juric ha portato a Verona Miguel Veloso e Darko Lazovic, lasciati partire a scadenza di contratto dal club rossoblù Poi, ha chiesto e ottenuto l’ingaggio in prestito (con riscatto fissato a 4 milioni di euro) di Koray Gunter. Una colonia intera si è trasferita da Genova all’Hellas.