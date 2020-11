Corriere di Verona: "Juric fa i conti con l'infermeria. In Coppa con i ragazzini"

Il Corriere di Verona oggi in edicola si sofferma sulla situazione dell'Hellas, chiamato a giocare in Coppa Italia con una rosa ridotta all'osso: "Juric fa i conti con l'infermeria. In Coppa con i ragazzini". Erano otto prima del Sassuolo gli infortunati, ora si aggiunge Kalinic e così mister Juric dovrà affidarsi a tanti ragazzini nella sfida di domani contro il Cagliari. Tanti i Primavera che saranno convocati, con una coperta che non è corta come al solito, ma molto di più.