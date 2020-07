Corriere di Verona: "Juric, il verdetto in 48 ore: e oggi c'è il Torino"

"Juric, il verdetto in 48 ore: e oggi c'è il Torino". Titola così in taglio alto sulla prima pagina il Corriere di Verona in riferimento al futuro dell'allenatore dell'Hellas: "Il tecnico dell’Hellas non scioglie le riserve sul rinnovo: «Entro domani dovrei prendere una decisione. Le mie sono valutazioni solo sportive. L’offerta di Setti? Generosa»".