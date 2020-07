Corriere di Verona: "Juric in gialloblù per altri tre anni. A Torino l’Hellas si fa raggiungere"

Campo e mercato sulla prima pagina del Corriere di Verona. "Juric in gialloblù per altri tre anni. A Torino l’Hellas si fa raggiungere" scrive il quotidiano veronese in edicola oggi, parlando così del rinnovo del tecnico per altri 3 anni con il club di Setti. Intanto ieri in campo l'Hellas a Torino: avanti con Borini su rigore, raggiunta da Zaza.