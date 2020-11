Corriere di Verona: "Juric sfida il maestro e il 'mostro' Atalanta"

Questa sera l'Hellas sfiderà il "mostro" Atalanta. L'ha definita così, nella conferenza stampa di ieri, Ivan Juric: "Mostro per il gioco - si legge sul Corriere di Verona - mostro per i risultati ottenuti, mostro per il punto cui è saputa arrivare". Il tecnico croato ha in Gasperini un riferimento, e l'omaggio al mentore è sempre chiaro nelle sue dichiarazioni. La sua squadra scenderà in campo al Gewiss Stadium per rispondere al gioco con il gioco: "L'Hellas proverà a stupire ancora - assicura il quotidiano -. A denti stretti, sì, ma con tenacia e organizzazione".