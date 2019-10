Corriere di Verona, Juric: "Testa giusta per sfidare il Napoli"

"Juric: 'Testa giusta per sfidare il Napoli'": questo il titolo scelto dal Corriere di Verona in edicola oggi. Spazio alla conferenza stampa del tecnico all'antivigilia di Napoli-Verona. "Il Napoli è una squadra fortissima, ha giocatori che possono segnare in tutte le maniere ma non è una missione impossibile. Servirà, una volta di più, essere al 100 percento"