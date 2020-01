Corriere di Verona: "Kumbulla e Amrabat, l'Inter pressa l'Hellas"

"Kumbulla e Amrabat, l'Inter pressa l'Hellas": questo il titolo in prima pagina del Corriere di Verona. Si parla di calciomercato e del futuro dei due gioielli dell'Hellas, Kumbulla e Amrabat. Dopo Fabio Borini, Federico Dimarco. Si accende il mercato dell’Hellas, in entrata e in uscita. L’affare con i nerazzurri è decollato, anche alla luce del dialogo per la cessione di Marash Kumbulla. I nerazzurri ci provano anche per Amrabat ma, per entrambi, la concorrenza non manca.