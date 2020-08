Corriere di Verona: "Kumbulla, pressing di Conte. Salcedo e Agoume per Juric"

vedi letture

Sul Corriere di Verona c'è spazio per il calciomercato dei gialloblù: "Kumbulla, pressing di Conte. Salcedo e Agoume per Juric", scrive il quotidiano. La richiesta è sempre di 30 milioni di euro. La Lazio, che ha fatto un tentativo concreto in questi mesi, non è andata oltre i 18, l'Inter può avvicinarsi a quella cifra mettendo sul piatto anche i cartellini di Salcedo (sarebbe un ritorno) e quello del centrocampista Agoume.