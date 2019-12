Corriere di Verona: l'ex eccellente Rossi: "Hellas e Toro nel cuore"

Per Ezio Rossi, Hellas Verona-Torino non è una partita come le altre. Il Corriere di Verona lo ha intervistato: "Juric e Di Carmine, due certezze. Hellas e Torino nel mio cuore: ho trascorso la mia vita a metà tra Verona e Torino, sono le due squadre che più hanno segnato la mia carriera sportiva e non solo perché mio figlio è nato a Verona, mia figlia a Torino".