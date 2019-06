Corriere di Verona: "L'Hellas a Juric"

© foto di Mattia Verdorale

"L'Hellas a Juric". Questo il titolo a pagina 12 del Corriere di Verona che ha annunciato chi sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione che i gialloblu disputeranno nella massima serie: "Il patron Setti ha sciolto tutte le riserve e ha deciso per il tecnico croato: battuto Aglietti in volata, un anno di contratto".