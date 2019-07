© foto di Pierpaolo Matrone

Tornato in Serie A, l'Hellas Verona sta costruendo pian piano una squadra adatta alla categoria. E il Corriere di Verona lo sottolinea, focalizzandosi ancora sul mercato, anche nella prima pagina dell'edizione odierna: "L'Hellas affida la regia alla fantasia di Verre. Ciano sotto la lente". Per il centrocampista l'affare è ormai fatto, mentre l'attaccante del Frosinone è un obiettivo concreto, per il quale si sta lavorando.