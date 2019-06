© foto di Mattia Verdorale

"L'Hellas alza i giri del motore". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto che il Corriere di Verona dedica all'Hellas. Le vicende i casa gialloblù vengono approfondite a pagina 17: "Rinnovo per Zaccagni, campagna tesseramenti e preparazione in Austria". Il verona continua a muoversi sul mercato per delineare la rosa da mettere a disposizione di Ivan Juric nel campionato di Serie A. Al via anche la campagna abbonamenti: dopo una prima fase riservata ai vecchi abbonati partirà la fase della vendita libera.