Corriere di Verona: "L’Hellas alza un muro in difesa"

© foto di Giulio Falciai

"L’Hellas alza un muro in difesa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. Un affare fatto, un altro quasi. L’Hellas chiude con il Genoa per Koray Günter e aspetta che Salvatore Bocchetti si liberi dallo Spartak Mosca per incassare anche il suo sì. Si muove in difesa, il Verona, seguendo le priorità poste dal direttore sportivo Tony D’Amico e supportate da Ivan Juric. Sul dialogo tra i due si fondano i programmi per la squadra che verrà.