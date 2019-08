"L’Hellas balla sulle punte". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Verona. Aspettando l’attaccante, il Verona inizia a «tagliare» la rosa. Uscite che alleggeriscono il monte ingaggi e consentono all’Hellas di avere maggiori margini di movimento in entrata. Va al Crotone, intanto, Luca Marrone, ed è a un passo al trasferimento (in prestito con diritto di riscatto) di Antonino Ragusa al Livorno. Operazioni vantaggiose per il Verona (che parteciperà al pagamento degli stipendi dei due giocatori), con il ds Tony D’Amico che cerca una destinazione utile anche per Antonio Di Gaudio, al momento restio a cambiare maglia, sebbene non rientri nei piani di Ivan Juric.