Corriere di Verona: "L'Hellas cerca la zampata contro l'Inter"

vedi letture

Spazio al posticipo Hellas Verona-Inter sulle pagine del Corriere di Verona. "Stasera l'Hellas cerca la zampata contro l'Inter" scrive il quotidiano veronese in prima pagina. Serata intensa, c’è l’Inter mai superata dal ‘92 in poi. Juric suona la carica: "Loro forti ma non ammetto cali di tensione". Out Borini, rientrano Pessina e Amrabat.