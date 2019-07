© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nella prima pagina del Corriere di Verona di oggi, in taglio alto, si legge: "L'Hellas comincia a sudare. Veloso vicino alla firma". E' scattato infatti il ritiro per il neopromosso Hellas Verona, agli ordini di mister Ivan Juric. C'è però ancora tanto da fare sul calciomercato: l'ex Genoa è molto vicino, potrebbe essere lui il prossimo rinforzo per gli scaligeri. Intanto il ds D'Amico cerca anche un attaccante e un esterno.