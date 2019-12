"L’Hellas ha trovato il bomber Di Carmine". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. Il primo gol della sua carriera in Serie A ha consegnato la vittoria all’Hellas. Gli altri due, invece, non sono bastati per tornare a Verona con un risultato positivo. Al di là del verdetto del campo, la nota lieta per i gialloblù è che Samuel Di Carmine si è sbloccato, e l’ha fatto con continuità. Servivano come il pane le sue reti per assicurare maggiore pericolosità offensiva all’Hellas.