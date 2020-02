vedi letture

Corriere di Verona: "L'Hellas scalda l'attacco per la Samp"

"L'Hellas scalda l'attacco per la Samp". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto sul Corriere di Verona in edicola stamani, in riferimento alla gara di questo weekend tra Sampdoria e Verona: "Timbro sull’ok alla partita di lunedì sera a Marassi, forse a porte aperte. Juric conta di recuperare Pazzini e spera in una ripresa record di Borini. Si gioca. A porte chiuse, per il momento, ma Sampdoria-Verona, in programma lunedì alle 20,45 a Genova, si disputerà. Il ministro con delega allo sport, Vincenzo Spadafora, ha dato il suo ok: nessun limite alle gare, ma nelle zone interessate non sarà ammesso l’accesso allo stadio dei tifosi".