Corriere di Verona: "L'Hellas spinge ma non trova con il gol"

"L’Hellas spinge ma non trova il gol. Con l’Udinese finisce in pareggio": questo il titolo del Corriere di Verona dedicato allo 0-0 di ieri tra i veneti e i friulani. Non sempre si può avere il turbo. Con l’Udinese, l’Hellas è un diesel, scrive il quotidiano. Somma occasioni su occasioni, ma gli fa difetto la precisione. Musso decisivo nel finale con una grande parata su Stepinski.