© foto di Mattia Verdorale

"L'Hellas tenta di mettere le briglie alla Lazio". Titola così in prima pagina in taglio alto il Corriere di Verona in riferimento alla gara che aspetta i gialloblù questa sera all'Olimpico contro la Lazio: "Un Hellas guastafeste all’Olimpico. Ci prova, il Verona, a fermare quella macchina da gol e da punti che è la Lazio, ormai terzo incomodo nella corsa allo scudetto".