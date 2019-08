© foto di Pierpaolo Matrone

"L'Hellas torna al Bentegodi: test Cremonese". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere di Verona, che in taglio alto si dedica all'esordio ufficiale della formazione di Juric, che scenderà in campo alle 20.30 per testare anche la condizione in vista del debutto in Serie A la prossima settimana. Intanto sul mercato è praticamente fatta per Adjapong dal Sassuolo.