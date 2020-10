Corriere di Verona: "La banda di Juric che ha suonato il rock alla Juventus"

Non scema l'entusiasmo in casa Hellas Verona dopo il pareggio ottenuto in casa della Juventus domenica sera. "La banda di Juric che ha suonato il rock alla Juventus", titola il Corriere di Verona. La difesa di Juric ha retto l'urto contro la tecnica e la forza dell'attacco bianconero, con Matteo Lovato, classe 2000 a lungo voluto da D'Amico e su cui il Verona ha investito oltre un milione di euro, ingaggiandolo dalla Serie C, a centro difesa. Poi Ebrima Colley, anche lui classe 2000, riferimento offensivo dell'Hellas: il riscatto è alto, 9 milioni di euro, ed è facile intuirne il motivo. Senza dimentica Ilic, con le stimmate del regista raffinato. Una banda di giovani a disposizione di mister Juric, capaci di fermare la Juventus.